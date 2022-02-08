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KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak - Son Dakika

KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak

08.02.2022 16:12

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yapılan proje ve yatırımlarla 5 yıllık süre içinde tarıma elverişli toprakların yüzde 80'inin suyla buluşacağını söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yapılan proje ve yatırımlarla 5 yıllık süre içinde tarıma elverişli toprakların yüzde 80'inin suyla buluşacağını söyledi.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kente 12 milyon 200 bin lira gönderileceğini bildirdi.

Bu paranın bir kısmının yeni süt toplama merkezleri yapımı ve modernizasyonu projesinde kullanılacağını ifade eden Çakır, "Yaklaşık 10 milyon 126 bin lirasını kapsayan ikinci bir kısmı ise kapalı sulama tesisi yapımı ve sulama kanalı modernizasyonu yapımı projesi. Bu projenin yüklenicisi İl Özel İdaremiz. Bizim bir taraftan hayvancılık sektöründeki mevcut sayılarımızı verilerimizi artırırken özellikle hayvancılığa destek olacak yem bitkilerinin üretimini artırmamız gerekiyor." dedi.

Kastamonu'da yem bitkilerinin yanında her türlü tarımsal faaliyetin de artırılması gerektiğini ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:

"İklim değişikliklerini de göz önüne aldığımızda kontrollü sulama faaliyetlerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bizim amacımız daha çok toprağı suyla buluşturmak. Bu kapsamda arkadaşlarımızın geçmiş yıllarda güzel tecrübesi ve çalışmaları var. Bu destekle de mevcut sulama kanalı sayımızı artıracağız. Daha çok toprağı, daha çok çiftçimizi suyla buluşturmuş olacağız. Devlet Su İşleri tarafından da baraj ve gölet yapımlarımız söz konusu. Bunların tamamı devreye girdiğinde en geç 5 yıl içinde tarıma elverişli Kastamonu toprağının yüzde 80'lik bir kısmı sulanmış hale gelecek."

Konuşmanın ardından Kastamonu Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı.

KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak
KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak
KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak
KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak
KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak
KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak

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Sulama Kanalı, Kastamonu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 5 yılda tarıma elverişli toprakların yüzde 80'i suyla buluşacak - Son Dakika


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