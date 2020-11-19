Tedbirlere uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası - Son Dakika

Tedbirlere uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası

19.11.2020 13:53
Tedbirlere uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası, System.String[]

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye, 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye, 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da korona virüse karşı yapılan denetimlerde maske takmayan 29, sosyal mesafe kurallarına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişi ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplamda 51 kişiye 60 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulurken karantina kurallarını ihlal eden 11 kişinin yurtlarda izole altına alındığı. - KASTAMONU

Para Cezası, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tedbirlere uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası - Son Dakika


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