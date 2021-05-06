Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın

06.05.2021 02:26

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangınKASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde yangın çıktı.

Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, 1'i dumandan etkilenen 1'i de ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait olan ve yan yana bulunan 6 ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGININ, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Cide, Şenpazarı ve Doğanyurt ilçe belediye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın
Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın
Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın
Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın

Mustafa Demir, İtfaiye, Yangın, Cide, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın - Son Dakika


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