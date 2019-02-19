Kastamonu'da 6 Kişinin Öldüğü Kazaya İlişkin Dava

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın sanığı hakim karşısına çıktı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın sanığı hakim karşısına çıktı.



Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Ali Erol ile avukatları katıldı.



Sanık Erol, savunmasında, çarpışma öncesinde otomobilinin hızının 80 kilometre civarında olduğunu ileri sürdü.



Büyük üzüntü içinde olduğunu ifade eden Erol, "Araç 15-20 metre kala karşıma çıktı. Frene basmamla çarpmam bir oldu. Ben hemen aracımdan inerek, diğer araçtan fırlayan insanlara yardım etmeye gittim. Ambulans çağırdım. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin." dedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Kastamonu-İnebolu kara yolu Duruçay mevkisindeki kavşakta,16 Haziran 2018'de, Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobil ile Enver Binen idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Binen ile aynı otomobilde bulunan Kadriye, Sibel (17) ve Serenay Binen (15) ile Kezban (31) ve Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirmişti. Ali Erol ve Ragıp Kara ise yaralanmıştı.

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