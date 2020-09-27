6 yayla evi yandı - Son Dakika

6 yayla evi yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 6 yayla evi yandı, bir hayvan telef oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 6 yayla evi yandı, bir hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortalıca köyü Acıkavak yaylasındaki yayla evlerinde, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya, Kargı ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında, Hasan Avcı, Adem Aksoy, Mustafa Açıkgöz, Musa Tamaslan, İsmail Can ve Recep Recber'e ait altı hayvan ahırı, üstü ise ev olarak kullanılan 6 yayla evi tamamen yandı.

Kontrol altına alınan yangında bir buzağı da telef oldu.

Evi yanan yaylı sakinlerinden Asiye Bozkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede elektrik olmadığını belirterek "Biz burada ikamet ediyoruz ama bu sabah çeltik kurutmak için Ortalıca köyüne inmiştik. Telefon geldi yaylada duman var diye. Arabayla geldik baktık, evlerin hepsi de yanıyor. Bizim 5 aylık bir düvemiz yanarak telef oldu. Evimizde eşyamız vardı. Ne olmaz bir evde, bütün her şeyimiz evle birlikte yandı." diye konuştu.

Zeynel Tunca ise "Benim damadın evi var burada. Bize telefon geldi yayla evleri yanıyor diye. Biz buraya çıktık. Bizim evi kurtarmışlar. Yanan buzağının annesi evin başından ayrılmıyor, devamlı bağırıyor." ifadelerini kullandı.

6 yayla evi yandı
6 yayla evi yandı
6 yayla evi yandı
6 yayla evi yandı

Kastamonu, Yayla Evi, Tosya, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6 yayla evi yandı - Son Dakika

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