Üye Girişi
Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı

19.02.2022 15:16
Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 600 senelik geçmişi bulunan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 600 senelik geçmişi bulunan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Sinan Mahallesi'nde 300 metrelik pistte düzenlenen kızak yarışları, 2017'den bu yana önce kar yağışı yetersizliği, son 2 yıldır da Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamıyordu.

Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından yarış, Valilik, Ağlı Belediyesi, Kaymakamlık ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin katkılarıyla yeniden organize edildi.

Yarışın sonunda birinci olan Feraiz Kömürcü boğa, ikinci Behzat Kömürcü koç, üçüncü Muharrem Sever ise hindi almaya hak kazandı.

Halat çekme ve kütük kesme yarışlarının da yapıldığı program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Vali Avni Çakır, gazetecilere, 600 yıllık geleneğin yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ağlılıların geleneklerine sahip çıktığını vurgulayan Çakır, "Böylesine geleneksel yarışmalar, adetler, örfler, geçmişten devraldığımızı gelecek nesillere aktarmak zorunda olduğumuz bir borç. Ağlılılar, Batı Karadeniz'de de ciddi bir yeri olan geleneksel kızak yarışlarına hep birlikte sahip çıkmış, bugünlere getirmiş. İnşallah bu geleneği gelecek nesillere güçlü şekilde aktaracaklar." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da kentin her ilçesinde ayrı bir güzellik bulunduğunu dile getirerek, "Bugün burada kayak yapıyoruz. Birkaç ay sonra deniz kenarında festival yapacağız. Bir başka gün yaylamızda festivalimiz olacak. Mayısta Şeyh Şaban-ı Veli ve diğer evliyaları anma haftası olacak. Bütün güzellikler Kastamonu'da bir arada." diye konuştu.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ise programa katılanlara teşekkür ederek, "Yarışlar asırlardır devam ediyor. Yöremize özgü kayık yarışlarıyla nesilden nesle ve günümüze kadar devam eden bu sporu gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızak yarışında dördüncü olan Volkan Kuzucu da yarışlara 8. kez katıldığını belirterek, "Karın az olması nedeniyle bir süre yapamadık. Dördüncü olduğum için hindiyi de kazanamadım." dedi.

Muharrem Sever ise ilk kez katıldığı yarışta üçüncülük kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı KASTAMONU - Erzurum ve Artvinli dağcılar, Kastamonu'da iglo yaptı KASTAMONU - Erzurum ve Artvinli dağcılar, Kastamonu'da iglo yaptı KASTAMONU - 600 yıllık kızak yarışlarında kar hasreti bitti KASTAMONU - 600 yıllık kızak yarışlarında kar hasreti bitti

Kastamonu Üniversitesi, Kaymakamlık, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement