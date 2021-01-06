Kastamonu'da 69 yeraltı çöp konteyneri kuruldu - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, şehir merkezinde başlattığı çalışma çerçevesinde 69 yeraltı çöp konteynerinin kurulumunu gerçekleştirdi.

En temiz şehir seçilen Kastamonu'da özellikle görüntü kirliliğinin ve çöp kokusunun önüne geçilmesi amaçlanan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile şehir merkezine 69 yeraltı çöp konteyneri yerleştirildi. 2 bin 200 litre kapasiteli olan yeni konteynerler yer üstü klasik konteynerlere göre daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip olmasına rağmen bazı vatandaşların konteyner dışına çöp bırakması yeniden görüntü kirliliğinin oluşmasına neden oluyor. Belediye ekipleri, çöplerin çöpe atılması ve molozların çöp konteynerlerine atılmaması hususunda vatandaşları uyardılar.

Kastamonu'nun her noktasında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Klasik çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan kirliliği ve kokuyu gidermek adına yer altı çöp konteyneri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada vatandaşlarımızdan isteğimiz çöpleri konteynerlerinin içine atmaları. Çevremizi hep birlikte temiz tutalım. Hep birlikte Türkiye'nin en temiz şehri unvanına yakışır bir tutum sergileyelim. Bu doğrultuda temizlik işleri çalışanlarımız yoğun mesai harcıyorlar. Hızla eksiklikleri gidermek adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU