Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 7 Araç Birbirine Girdi: 9 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da 7 Araç Birbirine Girdi: 9 Kişi Yaralandı

28 dakika önce

Kastamonu'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta 7 araç birbirine girdi.

Kastamonu'da 7 Araç Birbirine Girdi: 9 Kişi Yaralandı, System.String[]
Kastamonu'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta 7 araç birbirine girdi. Yaşanan kazalarda 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yoğun sis ve soğuk havaya bağlı olarak yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta zincirleme kazalar meydana geldi. Hacıbey kavşağında yaşanan ilk kazada yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada Süleyman Öncü (81), Fahrunisa Öncü (49) ve Eslem Betül Öncü (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise Öz Bereket kavşağında meydana geldi. Minibüs ile kamyonetinde karıştığı kazada Kezban Sözen (82), Faruk Demiroğlu (33), Sefa Sağır (32), İbrahim Gelinoğlu (25), Önder Ömeroğlu (28) ve Necdet Mısıroğlu (38) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası emniyet güçleri, her iki kavşakta da geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili incelemede bulunan polis ekipleri, ardından ifadeleri alınmak üzere sürücüleri karakola götürdü. Kaza yapan araçlar ise çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi. Kazaya karışan kamyon sürücüsü, yerlerin buzlu olduğunu belirterek, "Önümdeki araç kavşakta önündeki araca vurdu. Önce taksiler çarpıştı. Taksinin arkasında kamyon vardı, bende duramayarak kamyona arkadan vurdum. Taksiler kaza yapınca önümdeki araçlar durdu, bizde yokuş aşağıya iniyorduk. Fren tutmadı, yerlerde kaygandı, sisten dolayı da önümü göremedim, kamyona vurdum" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa
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