Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2) - Son Dakika
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Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2)

31.03.2022 17:08
Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2)

KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA YANGINI FARK ETTİLERHaydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangının, Ayhan Calayoğlu'na ait 'Tatar' isimli kangal cinsi köpeğin havlamasıyla fark edildiği ortaya çıktı.

KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA YANGINI FARK ETTİLER

Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangının, Ayhan Calayoğlu'na ait 'Tatar' isimli kangal cinsi köpeğin havlamasıyla fark edildiği ortaya çıktı. Ayhan Calayoğlu'nun, köpeği havlayıp, patileriyle evin kapısına tırmalamaya çalışınca uyanıp dışarı çıktığı belirtildi. Kamil Aşcıoğlu'na ait evin yandığını gören Calayoğlu'nun, hemen bitişiğinde diğer evlerde yaşayanları uyardığı ifade edildi. Bu sayede dışarı çıkan köylüler yangından yara almadan kurtuldu.Köy muhtarı Salim Kuruoğlu, "Tatar' köyümüzün her şeyi. 7 tane evimiz yanmış durumda. Can kaybımızın olmamasının sebebi köpeğimiz. Köpek, yangın evi sarınca sahibini uyandırıyor, o da bütün köyü uyandırdı. Sonra evleri tahliye ettik" dedi.


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Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2) - Son Dakika
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