Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3) - Son Dakika
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Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

31.03.2022 18:03
Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

'TATAR, CAN KAYBINI ÖNLEDİ'Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangını fark edenrek köylülerin kurtarılmasını sağlayan 'Tatar' isimli Kangal cinsi köpeğin sahibi Ayhan Calayoğlu konuştu.

'TATAR, CAN KAYBINI ÖNLEDİ'

Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangını fark edenrek köylülerin kurtarılmasını sağlayan 'Tatar' isimli Kangal cinsi köpeğin sahibi  Ayhan Calayoğlu konuştu. Calayoğlu, yangın sırasında Kastamonu'da olduğunu söyleyerek, "Köyde yangın olduğunu haber aldım, hemen köye geldim. Geldiğimizde her yer alev almıştı. Yaklaşık 7 tane ev 7 tane ahır kül oldu. Ama yangının başladığı saat çok geç olduğu için herkes uykuda. Ağabeyimi uykudan uyandıran, yangının habercisi dediğimiz 'Tatar' sağ olsun can kaybını önledi. 'Tatar' çok şidetli bir şekilde havlıyor ve gürültü çıkarıp uyanmasını sağlıyor" dedi.


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Kastamonu, Yangın, Tatar, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3) - Son Dakika
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