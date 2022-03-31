Kastamonu'da 7 ev ile 7 ahır yandı - Son Dakika

Kastamonu'da yangın sonucu 7 ev ile 7 ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Haydarlar köyünde, kış aylarında kullanılmayan Kamil Aşçı'nın evinde sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evler ile ahırlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu 7 ev ile 7 ahır tamamen yandı, köy camisi da büyük oranda zarar gördü.

Yangın bölgesinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.