Kastamonu'da 7 ev ile 7 ahır yandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 7 ev ile 7 ahır yandı

31.03.2022 11:54
Kastamonu'da 7 ev ile 7 ahır yandı

Kastamonu'da yangın sonucu 7 ev ile 7 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da yangın sonucu 7 ev ile 7 ahır kullanılamaz hale geldi.

Haydarlar köyünde kış aylarında kullanılmayan Kamil Aşçı'nın evinde sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlerle ahırlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu 7 ev ile 7 ahır tamamen yandı, köy camisi da büyük oranda zarar gördü.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köyde incelemelerde bulunarak yangınla ilgili bilgi aldı.

Çakır, AA muhabirine, yangının saat 04.00 sularında çıktığını söyledi.

Bölgenin zor bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Çakır, "Kastamonu'da en büyük korkularımızdan biri olan ev yangını meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek biraz da ahşap yapılaşmanın etkisiyle maalesef 7 eve sıçradı. Tek tesellimiz, burada can kaybının söz konusu olmaması." dedi.

Yangında bir vatandaşın hayvanlarının da telef olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"12 büyükbaş hayvanı yandı, onu kurtaramadık. Bir vatandaşımızın da traktörü ve römorku yandı. Devletimizin tüm imkanları ile buradayız. Hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. İlk etapta vatandaşlarımızın nakdi ve ayni yardım taleplerini karşılayacağız. AFAD ve vakıftan nakdi yardım yapacağız. İnşallah en kısa sürede yanan evlerin yerine yeni evleri yapmaya başlayacağız. Hayvanı ve traktörü yanan vatandaşımızın zararlarını karşılayacağız. Acıyı paylaşacağız, yaraları saracağız. Devlet olarak tüm gücümüzle vatandaşımızın eksiğini saracağız. Talihsiz bir olay. Coğrafi şartlar nedeniyle bu tür yangınlar bizi biraz zorluyor açıkçası."

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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 7 ev ile 7 ahır yandı - Son Dakika


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