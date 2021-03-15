Kastamonu'da 8 asırlık anıt çınarın mevsimlik bakımı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Karadeniz sahilinde yer alan 8 asırlık anıt çınarın mevsimlik bakım çalışmaları uzman ekiplerce tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beldeğirmeni köyündeki 38 metre boyunda, 3,15 metre gövde çapında ve 8,80 metre genişliğindeki "doğu çınarı"nın kuruyan ve tehlike oluşturan dalları kontrollü şekilde kesildi. Kesilen noktalara, özel ilaçla bakım yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamana meydan okuyan ulu çınarın rehabilite edildiğini söyledi.

Çınarın, Türkiye'nin en yaşlı anıt ağaçlarından biri olduğuna dikkati çeken Marşap, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın himayelerinde, ilimizin Karadeniz sahilinde yer alan anıt çınarın bakımlarını tamamladık. Bu anıt ağacımız yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle zamanın sessiz tanığı ve doğa harikası. Gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek için çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Doğa, deniz ve tarih ekseninde bulunan bu anıt ağacın olduğu yere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.