Kastamonu'da 81 ilden 81 genç Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 81 ilden 81 genç Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Son Dakika

Kastamonu'da 81 ilden 81 genç Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi

6 saat önce

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Kastamonu'daki yurtlarda kalan 81 ilden 81 öğrenci, Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Kastamonu'da 81 ilden 81 genç Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi, System.String[]

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Kastamonu'daki yurtlarda kalan 81 ilden 81 öğrenci, Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Farklı şehirlerden üniversite eğitimi için Kastamonu'ya gelen öğrencilerden belirlenen 81 kişi, Nasrullah Camisi, Kastamonu Valiliği ve Şehit Şerife Bacı Anıtı başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarında bir araya gelerek, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Üzerlerinde Türk bayrağı bulunan ve geldikleri şehirlerin yazdığı tişörtleri giyen öğrenciler, gruplar halinde şarkıyı söyledi. Türkünün bir kıtasında öğrencilere şehit aileleri de eşlik etti.

Öğrencilerden Fatma Demir, yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuduğunu söyledi.

Kredi Yurtlar Kurumunda katıldıkları müzik kursunda konunun gündeme geldiğini anlatan Demir, "Müzik öğretmenimizin bizleri biraraya getirmesiyle 81 ilden 81 arkadaşı ile koro oluşturarak türküyü söylediklerini belirtti.

Cansu Ergül ise atalarının bu topraklar için mücadele edip canını verdiğini vurgulayarak, "Biz de bugünün önemini anlatmak için bir araya geldik. Milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak istedik. Bu sayede bu ruhu içimizde hissettik." dedi.

Muhittin Tekin ise aile büyüklerinin 1915'te savaşa gidip bir daha dönmediğini dile getirerek, "Bu etkinliği duyduğumda çok duygulandım ve katılmak istedim. O zamanki birlik beraberliği biz de bu türküyü söylerken yaşadık." diye konuştu.

Çanakkale Türküsü, Kastamonulu olan İhsan Ozanoğlu tarafından derlenerek TRT arşivine kazandırılmıştı.

Kastamonu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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