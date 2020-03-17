Kastamonu'da "81 İlden 81 Gençle Çanakkale Türküsü Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da '81 İlden 81 Gençle Çanakkale Türküsü Projesi' - Son Dakika

Kastamonu'da "81 İlden 81 Gençle Çanakkale Türküsü Projesi"

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından "81 İlden 81 Gençle Çanakkale Türküsü Projesi" hayata geçirildi.

Kastamonu'da

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından "81 İlden 81 Gençle Çanakkale Türküsü Projesi" hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Berat Satıoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Savaşı'nın Anadolu topraklarının kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu savaşın geri planında çok sayıda hüzünlü öykü yaşandığına işaret eden Satıoğlu, "Bu hüzünlü öykülere kaynaklık eden illerimizden biri de Kastamonu'dur. Bu olayların yaşanmasıyla Kastamonu'dan bir türkü doğmuştur ve Aşık İhsan Ozanoğlu tarafından halk müziği arşivlerimize kazandırılmıştır. Bu türkü, Çanakkale Türküsü'dür." dedi.

Bu günlerde birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Satıoğlu, "81 ilden 81 sesi bir koroda buluşturularak Çanakkale Türküsü'nün okunmasıyla ilgili projeyi yapmaya karar verdik ve vakit geçirmeden çalışmalara başladık. İlk olarak Kastamonu Valiliği ile görüşüp projeyi sunduk. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentimizde üniversite okuyan 81 genci bir araya getirerek bize teknik destek sağladı. Çocuklarımız önce türkünün seslendirmesini yaptı, ardından Kastamonu'nun çeşitli noktalarında klibini çektik." diye konuştu.

Bir asır önce Çanakkale ruhuyla ecdatlarının canları pahasına vatanı savunduğuna dikkati çeken Satıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere cennet vatanımız Türkiye'yi emanet eden atalarımızın torunları, aynı ruhla bir araya gelerek Çanakkale Türküsü için aynı mikrofonda buluştu. Bu ruh, Türkiye'nin bağımsızlığının teminatıdır. Atalarımız dünümüz, gençlerimiz ise bugünümüz ve geleceğimizdir. Tıpkı 105 yıl önce olduğu gibi bugün de Edirne'den Kars'a, Kastamonu'dan Çanakkale'ye, Antalya'dan Nevşehir'e, Diyarbakır'dan Trabzon'a Çanakkale ruhuyla bir ve beraberiz."

Kastamonu, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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