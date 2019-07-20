Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi
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Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi

54 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 83 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 83 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Yoğunluk köyünde meydana geldi. Katıldıkları mevlitin ardından rahatsızlanan 83 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Rahatsızlanan kişilerin 80'i hastanede müşahede altında tutulurken, 3 kişi ise ambulansla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.


Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
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