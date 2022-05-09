Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

09.05.2022 16:46
Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika
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