Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

28.03.2022 12:15
Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afganistan uyruklu A.Y, C.A, G.M, M.H, M.H, N.H, S.H, Ü.A. ve A.V'nin Türkiye'ye izinsiz girdikleri tespit edildi.

Ekipler Taşköprü ilçesi Çördük köyü mevkisinde göçmenlerle birlikte göçmenleri getiren Y.Ö. ve J.H'yi yakaladı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken Y.Ö. ve J.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, J.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Kastamonu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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