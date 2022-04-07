Kastamonu'da 9 tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 9 tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

07.04.2022 13:16
Kastamonu'da 9 tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kastamonu'da 9 tarihi eseri satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da 9 tarihi eseri satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheli H.E.A'nın (22) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 3 çömlek ve iki taş obje ile Roma dönemine ait bronz sikke, gözyaşı şişesi, mumluk ve misket şeklindeki obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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