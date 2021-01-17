Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Araç'ta 11, Azdavay'da 3, Doğanyurt'ta 21, İhsangazi'de 5, Küre'de 8, Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar'da 8 ve Tosya'da 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.