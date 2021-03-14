Kastamonu'da, 98 yıl önce tifüs salgınında ölen doktor mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, tifüs salgını nedeniyle 1923 yılında yaşamını yitiren Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu, "14 Mart Tıp Bayramı"nda anıldı.

İlçede eski hastane bahçesinde yer alan Ayaroğlu'nun anıtı önünde düzenlenen anma programına, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Serhat Beyan, İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Orhan, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Beyan, burada yaptığı konuşmada, Tosyalı Dr. İsmail Hakkı Ayaroğlu'nun İnebolu'da 1920 yılında göreve başladığını söyledi.

İlçede 1923 yılında tifüs salgını çıktığını belirten Beyan, şöyle devam etti:

"İnebolu halkında bir sağlık sorunu başlıyor. İçme sularıyla yayılan bir tifüs salgını çıkıyor. Halkta ciddi bir sağlık sorunu var. İsmail Hakkı Bey de bununla alakalı çalışmalar yapmaya başlıyor ve gerçekten de başarılı oluyor. İsmail Hakkı Bey halkta şunu gözlemliyor. Halkta olağan dışı bir salgın durumu var, su kaynaklarında beklenenin fazlası bir kirlilik saptıyor. Yaptığı araştırmada içme suyunun kasıtlı olarak zehirlendiğini fark ediyor. Bunu da 6 Rus ajanının yaptığı tespit ediliyor. Yakalanıyorlar ve bu 6 kişi hastane bahçesinde infaz ediliyor."

Beyan, İsmail Hakkı Bey'in mücadele ettiği salgın sırasında tifüse yakalanarak vefat ettiğini kaydederek, "Ailesi cenazesini Tosya'ya almak istiyor ama İnebolu'da çok sevilen biri olmuş olmalı ki İnebolu halkı cenazeyi teslim etmek istemiyor ve cenaze İnebolu'da toprağa veriliyor. İnebolu halkı Türkiye'de tek olan bu anıtı dikiyor. Anıtın üzerinde 'Yaşadığı sürece vazifesi uğruna hayat sürüp sonsuzluğa erişti. Müslüman halkın onun ününü pekiştirmek için yardımseverlerin katkılarıyla yaptığı abidedir. Ruhuna Fatiha ediniz' yazmaktadır." diye konuştu.

Bugün Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadeleye değinen Beyan, "Kendisini yaklaşık 100 yıl sonra burada anıyor olmaktan çok mutluyum. Çünkü geçtiğimiz sene boyunca tahmin ediyorum ki İsmail Hakkı Bey'le ortak birtakım duyguları paylaştık. Çünkü halkın sağlığını bazen halka rağmen gözetmenin ne kadar zor bir şey olduğunu geçtiğimiz sene boyunca gördük." dedi.

Beyan, Dr. İsmail Hakkı Bey gibi kendilerinin de salgın döneminde görev yaptıklarını, onlarca doktor, yüzlerce sağlık çalışanının salgında vefat ettiğini belirterek, "Zor bir sene geçirdik. Nasıl İsmail Hakkı Bey zamanında alnının akıyla çıktıysa bu mücadeleden, bizim de onun gibi bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından sona erdi.