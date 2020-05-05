Kastamonu'da ağaç işleri yapan fabrikanın odun deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'da, ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Bu arada yangının nedeni araştırılırken yapılan incelemede, yangının çıktığı bölgeye yıldırım düştüğü tespit edildi. Yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.