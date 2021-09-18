Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.
Mustafa Bektaşoğlu (67), ceviz toplamak için Soğukpınar köyündeki tarlasında ağaca çıktı.
Bektaşoğlu, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bektaşoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Kıbrıs gazisi Bektaşoğlu'nun cenazesi, yarın askeri törenle toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika