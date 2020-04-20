Kastamonu'da ahşap bina yangında kül oldu - Son Dakika

Kastamonu'da ahşap bina yangında kül oldu
6 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ev ve ahır olarak kullanılan ahşap bina yangında kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ev ve ahır olarak kullanılan ahşap bina yangında kullanılmaz hale geldi.
İnebolu ilçesine bağlı Dikili Köyü Karacakaya Mahallesinde Turhan Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Arasözü yangına müdahale etti. Yangında 1 katlı ahşap ev ve ahır tamamen yanarak kül olurken yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:06 Kaynak: İHA
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