Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt'un İlişi köyü Belen Mahallesi'nde Murat Turhan (69) ve Havva Nazlı Turhan'ın (55) ikamet ettiği iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Abana ve Bozkurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ev sahipleri Murat ve Havva Nazlı Turhan, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU