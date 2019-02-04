Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ahşap Ev Yandı

Kastamonu'da Ahşap Ev Yandı

19 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da Ahşap Ev Yandı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün gece, Camikebir Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan Adil Tekeci'ye ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden Adil Tekeci, ailesi ile birlikte dışarıya çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

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