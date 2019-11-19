Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.


Olay Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan Buyurukcu (25) ve Ersin Buyurukcu (31) adlı kardeşlerin ellerinde kürek ve balta ile Sami Baki (59) ve eşi Seher Baki'ye saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine Sami Baki'de silahla Ercan Buyurukcu ve Ersin Buyurukcu kardeşlere karşılık verdi. Kavgada Sami Baki, kafasından balta ile yaralanırken, eşi Seher Baki'de aldığı darbelerle yaralandı. Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Ercan Buyurukcu ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin Buyurukcu da kasık bölgesinden yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Kastamonu ve Daday'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ercan Buyurukcu'nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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