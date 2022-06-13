Kastamonu'da "Akademik Koro" Kovid-19'un ardından tekrar sahne aldı - Son Dakika
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Kastamonu'da "Akademik Koro" Kovid-19'un ardından tekrar sahne aldı

13.06.2022 15:57
Kastamonu'da "Akademik Koro" Kovid-19'un ardından tekrar sahne aldı

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelmesiyle 3,5 yıl önce oluşturulan "Akademik Koro" Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sahne aldı.

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelmesiyle 3,5 yıl önce oluşturulan "Akademik Koro" Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sahne aldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sıtkı Akarsu'nun şefliğinde 19 akademik personelin katımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosu, ilk konserini verdikten sonra öğretmenler için sahne aldı.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda üçüncü konserini veren koroda, akademisyen sayısı da 28'e ulaştı.

Akarsu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 ve 2021 yılları arasında planladıkları konserleri gerçekleştiremediklerini anlattı.

Kovid-19 sürecinin ardından konserlere kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatan Akarsu, "Koromuzda 28 hocamız var. Öğrencilerimizden de saz ekibi olarak destek alıyoruz. Yılda bir konser gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizim üçüncü konserimiz. Hocalarımızın bu işten keyif aldıklarını görüyoruz." dedi.

Üniversitelerin bilim, sanat ve teknoloji olmak üzere üç önemli görevinin olduğunu ifade eden Akarsu, "Sanat ayağı adına Akademik Koro'nun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen yıllarda belki başka üniversitelerde de konserler vermek daha anlamlı olur, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Akademik Koro' Kovid-19'un ardından tekrar sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da "Akademik Koro" Kovid-19'un ardından tekrar sahne aldı - Son Dakika
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