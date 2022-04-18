Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından öğrencilere gıda yardımı - Son Dakika
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Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından öğrencilere gıda yardımı

18.04.2022 14:08
Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından öğrencilere gıda yardımı

Kastamonu Üniversitesi akademisyen ve çalışanlarının desteğiyle Türk Kızılay tarafından oluşturulan gıda kolileri üniversite eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Kastamonu Üniversitesi akademisyen ve çalışanlarının desteğiyle Türk Kızılay tarafından oluşturulan gıda kolileri üniversite eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile özellikle memleketine gidemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine 2020 ve 2021 yıllarında toplam 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Akademik Danışmanı Senem Yetgin, AA muhabirine, yurt dışından gelen öğrencilerin özellikle 2020 yılında ülkelerine dönemediğini söyledi.

Bu nedenle Türk Kızılay ile birlikte kampanya başlattıklarını anlatan Yetgin, "Bu noktada onlara maddi anlamda destek, yiyecek anlamında destek sağlamak amacıyla Kızılay ile ortak bir protokol imzaladık. İdari ve akademik personelimizin maddi katkılarıyla oldu bu. Bu yıl aynı kampanyaya devam ediyoruz. Kaç koli yardım gelirse hepsini dağıtacağız. Bu yıl ramazan ayı başladığından itibaren 120 koli dağıtılmış durumda." dedi.

Üniversite eğitim gören tüm öğrencilerin gıda kolisi yardımından faydalanabildiğini ifade eden Yetgin, " Azerbaycan, Türkmenistan, Yemen, Somali, Çad, Gine, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Uygur Türkleri'nden öğrencilerimiz var. Ben onları bize emanet olarak düşünüyorum. Ailelerin yanına 3-4 yıldır gidemeyen öğrenciler var." diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Afganistanlı Benafsha Shadman, "Biz gurbette yaşıyoruz ancak Kızılay ve üniversitemizin sayesinde bu yabancılığı çok hissetmiyoruz. Ailemizden uzak olsak da bir aile gibi sarılmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rohullah Baher ise geçen yıl da gıda kolisi yardımı aldığını kaydederek, "Kastamonu'ya geldiğimden beri bizi yalnız bırakmadılar, teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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