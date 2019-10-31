Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 11 gündür haber alınamıyor
Son Dakika Güncel Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 11 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 11 gündür haber alınamıyor

7 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 11 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.


Kese köyünde kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Fethiye Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Komando Birliği ve Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından başlatılan arama çalışması 11 gündür devam ediyor.

Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip, "Garip" isimli arama kurtarma köpeği ve Zonguldak'tan getirilen kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek sürdürülüyor.


Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar drone destekli yürütüyor.

Kastamonu, Taşköprü, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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