Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika Güncel Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.
Kese köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası Fethiye Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.
Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek devam ediyor.
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone ile havadan da taranıyor.
Taşköprü ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan Şenel'in dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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