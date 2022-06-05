KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

05.06.2022 12:07

Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şaban O. (57) yönetimindeki 37 AAP 041 plakalı ambulans ile Arzu U. (50) idaresindeki 37 BE 447 plakalı otomobil, Hacıbey kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulanstaki hasta Fatma C. (69) ve yakını Safiye P. (47) ile acil tıp teknisyenleri Seher M. (31) ve Muazzez Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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