Kastamonu'da

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle "anıt ağaç" statüsünde koruma altında bulunan çınar ağaçları bakıma alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçeye gelen ekip, Harmason ve Hacıveli mevkilerindeki 3 ağacın bakımını yaptı.

Kuru ve çürümüş dallar gövdeden uzaklaştırılırken, özel karışımlarla ağaçlar bakterilerden arındırıldı ve ölü dokulara özel ilaçlar uygulandı.

Çalışmaları gerçekleştiren yüklenici firma yetkilisi orman mühendisi Ahmet Siviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anıt ağaçların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için Müdürlüğün özenli ve titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Zayıf dalların izoleli çelik halat ile gövdeye bağlanarak sağlamlaştırıldığını anlatan Siviş, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız tüm çalışmalar kapsamında ağaçların dengesini bozan, kuruyan ve kırılıp diğer bölgelere zarar verme potansiyeli olan dalları budadık. Zamanla oluşan artıkları sahadan uzaklaştırıp, ağaç sağlığının korunması amacıyla budanan yüzeylere koruyucu macun kapladık. Ağaç sağlığı ve devrilme riskine karşı gövde ve dalları izoleli çelik halat ile bağlayarak daha sağlam bir yapı oluşturduk. Son olarak kök çevresinde toprak işlemesi yaparak gübre takviyesinde bulunduk."

Siviş, bu işlemleri, anıt ağaçların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla yaptıklarını ifade etti.