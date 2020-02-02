Kastamonu'da AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Kastamonu'da AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı, Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Kastamonu'da AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı, Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Haluk Yakar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yunan milletvekili tarafından şanlı Türk bayrağına çirkin bir saldırı yapıldığını belirtti.

Bu saldırıyı kınamak adına esnaflara Türk bayrağı dağıttıklarını ifade eden Yakar, "Bilinmelidir ki bayrak bizim kutsalımızdır. Bunu anlayabilmek için tarihsel süreçte iziniz, gurur duyabileceğiniz bir soyunuz olması gerekir. Geçmişten bugüne kirli hesaplar ve oyunlar içinde olanlar bugün yine kalleşliklerini gün yüzüne çıkarmışlardır. Unutmamak gerekir ki tarih kalleş planlarında boğulanlarla doludur. Bizler bu mukaddes sancak için tereddüt etmeden seve seve can vermeye hazırız." dedi.

Milletvekili, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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