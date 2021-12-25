Kastamonu'da "Araç turizm rotasını çiziyor" paneli düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) tarafından "Araç turizm rotasını çiziyor" paneli gerçekleştirildi.

Araç Orman İşletme Toplantı Salonu'nda düzenlen panelde Araç YEG Başkanı Aziz Özelci, panel hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Sevim ve Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da açılış konuşması gerçekleştirdi.

İlçede rotalama ve alternatif turizm çalışmaları yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise Araç'ın yayları için sundukları Araç Tematik Yürüyüş Yolları Projesi'nin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından onaylandığını, 7 farklı rotayla her yaştan insana hitap edecek yürüyüş yolu bulunduğunu söyledi.

Panele Kaymakam Osman Sak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, KUZKA Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi Uzmanı Emre Gürgen ile davetliler katıldı.