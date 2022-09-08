S.B'nin geçen yıl ekmek arası ve iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla iki kez yakalandığı, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu arama köpeği "Valör" ile araçta yapılan aramada, tamponun içine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da üçüncü kez uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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