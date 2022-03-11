Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı

11.03.2022 16:42
Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1,5 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1,5 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Küre'de etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 1,5 metreye yaklaştı.

Vatandaşlar, evlerin çatılarında ve araçlarının bulunduğu alanlarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar altında kalan araçları bulmak ise hayli vakit alıyor.

İlçe merkezi ve köylerde karla mücadele çalışması yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle ilçe merkezindeki karı dışarıya taşıyor. İlçe merkezinde mahsur kalan bazı araçlar vatandaşlar tarafından itilerek bulunduğu yerden çıkartılıyor.

İlçede yaşayan Taner Çağlar AA muhabirine, dünden bu yana yoğun kar yağdığını anlattı. İlkbaharda ilk kez böyle bir kar gördüklerini anlatan Çağlar, "Normalde bizde kışlar sert geçer. Yalnız bu kar dün akşam 19.00'dan sonra yağan kar. 1,5 metreye yakın kar var. Böyle devam ederse 2 metreyi bulacak. Daha önce mart ayında yağıyordu ama mart ayında bu kadar kar ben ilk kez görüyorum. Tam havalar toparlandı derken sürpriz oldu bizlere." dedi.

İsmail Esen ise aşırı kar yağışı olduğunu dile getirerek, "Araçları temizlemeye yetişemiyoruz. Temizliyoruz tekrar kar altında kalıyor. Daha önce böyle kış yaşadık ama mart ayında ilk kez böyle bir kar yağışı gördük. Araçlarımız otoparkta mahsur kaldı. Aracım karda kaybolmuştu, zor buldum. Küreye küreye üzerini açtım. Belediye çalışıyor ama bu yağışa göre yetiştiremiyor." diye konuştu.

Otoparkta aracına kepçe çarpan Ali Akgün de "Sabah arabayı açtık, öğle vaktine kadar tekrar karla doldu. Arabanın üzeri karla kaplıydı görememişler yolu temizlerken arabama çarpmışlar." ifadelerini kullandı.

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Kastamonu, Hisarcık, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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