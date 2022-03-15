Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor

15.03.2022 10:44
Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki araçlar, kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya başlandı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki araçlar, kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya başlandı.

Küre'de 11 Mart Cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreyi aştı.

Kar altında kalan birçok araç, 4 gün sonra sahipleri tarafından temizlenerek bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Bazı vatandaşlar küreklerle bazıları da elleriyle araçlarını kardan temizlemeye çalışıyor.

Belediye ekipleri de yollarda yoğun çalışma yaparken, sahipleri tarafından üzeri temizlenmeyen ara sokaklardaki bazı araçlar ise kar altında bekliyor.

Saman Mahallesi Muhtarı İsa Matur, AA muhabirine, ilçede 30 yıldır kahvecilik yaptığını ifade ederek, "92 yılından beri ilk kez bu kadar yoğun kar gördük. Arabamızı karın altından çıkartıyoruz. Ancak bulduk arabamızı ve yeni temizlemeye başladık. Yaklaşık 4 gündür kar altındaydı. Yeni yeni etrafını temizleyip çıkarmaya başladık." dedi.

İlçede fırıncılık yapan Umut Uykucu ise ilk kez böyle yoğun kar gördüğünü belirterek, "Cuma günü 1,5 metreye yakın kar yağdı. Mart ayının ortasındayız ama yoğun kar yağışı aldık. Arabamızın üstünde yaklaşık 1,5 metre kar oldu. Kar birkaç gün içinde sıkıştı, oturdu ama ancak şimdi temizliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor - Son Dakika


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