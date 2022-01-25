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KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı - Son Dakika

KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı

25.01.2022 11:47

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Küre ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 1,5 metreyi geçti, köylerde ise 2 metreye yaklaştı.

Vatandaşlar, evlerin çatılarında ve araçlarının bulunduğu alanlarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar altında kalan araçları bulmak ise hayli vakit alıyor.

İlçe merkezi ve köylerde karla mücadele çalışması yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle kamyonlara yükledikleri karı ilçe dışına taşıyor.

İlçede yaşayanlardan Naciye Özdemir, AA muhabirine, evinin çatısını 2 metreye yaklaşan kar nedeniyle çökmemesi için temizlediklerini söyledi.

Fatih Ahmet Sunar, 3 yıldır Küre ilçesinde yaşadığını, daha önce böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "Kar nedeniyle bir haftadır aracıma binemedim. Üçüncü denememde aracımı buldum. Birincisinde boş bir yeri kazmışım. İkincisinde başka bir arabayı, üçüncüsünde ise kendi arabamı buldum." dedi.

Cengiz Çelik de Küre'nin yoğun kar yağışı alan bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Kar nedeniyle olumsuzluk yaşanıyor. Gece arabayı çekiyoruz, sabaha zor buluyoruz." ifadesini kullandı.

KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı
KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı

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Kastamonu, Hisarcık, Küre, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı - Son Dakika
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