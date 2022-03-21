Kastamonu'da araçlar kara gömüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da araçlar kara gömüldü

21.03.2022 14:53
Kastamonu'da araçlar kara gömüldü

Bozkurt ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

Bozkurt ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

Bölgede yoğun kar yağışı, hafta sonu yer yer tipiyle etkili oldu. Köy yollarında ulaşım aksadı, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çatılarda yer yer 2 metreyi bulan kar kütleleri oluşurken araçlar karın altında kaldı.

Dursun köyü muhtarı Mehmet Tütü, AA muhabirine, 2002'de yerleştiği köyünde bugüne kadar böyle bir kar yağışı görmediğini söyledi.

Devletin vatandaşlarını mağdur etmediğini anlatan Tütü, "Köyde hayvanları olan vatandaşlarımız var, diyaliz hastası olup tedavileri devam edenler var. Kar yağışının olumsuzluklarını aşmak noktasında sağ olsun Kaymakamımız, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz kendilerine ulaşır ulaşmaz gerekeni yapıyorlar. Devletimiz bizi yalnız bırakmıyor." dedi.

Tütü, mart ayı itibarıyla köye İstanbul'dan dönüşlerin başlaması gerektiğini ancak hava koşullarının buna izin vermediğini aktararak, "Tek sıkıntımız köy nüfusumuzun çoğu İstanbul'da. Kardan dolayı gelemeyenler de oldu. O yüzden köy biraz sessiz, yalnızlık çekiyoruz ama onun dışında bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da araçlar kara gömüldü
Kastamonu'da araçlar kara gömüldü
Kastamonu'da araçlar kara gömüldü
Kastamonu'da araçlar kara gömüldü

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İstanbul, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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