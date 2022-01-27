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KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU - Son Dakika

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

27.01.2022 15:09

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Aracı kar altında kaybolanlar ise temizleyerek buldu.

Küre ilçesinde son 10 gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. İlçeye bağlı köy yollarının tamamına yakını ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı. İlçe merkezinde araçlar da kar altında kayboldu. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ellerine kürek alanlar, araçlarını bulup, üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU
KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU
KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU
KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

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Hisarcık, Küre, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU - Son Dakika


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