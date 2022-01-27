Kastamonu'da araçlar, karda kayboldu (2) - Son Dakika

CİDE'DE KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yurtbaşı köyünde, 10 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Köyün gençleri, kar nedeniyle evlerinden çıkamayan ve haber alamadıkları köylüler için harekete geçti. Gençler, yaşlılar için gün boyu çalışarak, küreklerle 50 hanelik köyün yollarını açtı. Köylülerden Hüseyin Yurdakul, "Bölgemizde son yılların en şiddetli kar yağışı yaşandı. Yollarımız komple kapandı, elektriklerimiz kesildi, iletişim de sınırlı şekilde. Köy gençleri olarak örgütlenerek ilk olarak camimizin yolunu açtık çünkü cami, tüm köylülerimizin namaz kılmak için bir araya gelebildiği tek ortak nokta. Camiye gelemeyen kişileri tespit ederek yollarını açmak için çalışma başlattık. Köyümüzdeki tüm köylülerimize çok şükür ulaştık" dedi.Köy halkı, ana yollarının açılması ve elektriklerinin gelmesi için de yardım istedi.

Mehmet SALMAN/ CİDE (Kastamonu),