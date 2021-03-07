Otomobilde karaca eti ile yakalanınca 19 bin lira ceza yediler - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde avladıkları karacanın etini taşıdıkları otomobilde yakalanan şahıslara 19 bin 759 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, yasa dışı avlanmaları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında araç ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Araç ilçesinde yapılan denetimlerde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ve karaca etine rastlanıldı. Karaca eti tespit edilen otomobilde bulunan av koruma ve kontrol ekiplerince 3 kişiye toplamda 12 bin 925 lira idari para cezası kesilerek tüfeklerine el koyuldu.

Ekipler tarafından Araç ilçesinde yapılan bir ev kontrolü esnasında ise evde bulunan şahısların panikleyerek evden dışarıya attığı poşette yapılan incelemede poşetin içinde karaca eti olduğunu tespit edildi. Poşette karaca eti olduğunu itiraf eden ev sahibine 6 bin 759 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Ekipler, karaca etlerine ise el koydu. - KASTAMONU