Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.L. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S'yi yakalamak için başlattı.

Ekiplerce yakalanan V.L. ve H.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.