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Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

14.02.2022 14:03
Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.L. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S'yi yakalamak için başlattı.

Ekiplerce yakalanan V.L. ve H.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Kastamonu, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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