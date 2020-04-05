Kastamonu'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kastamonu'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Küçüksü köyü Çanşa Deresi mevkisinde M.i.U. (25) ile arkadaşı Ferhat G. (26) silahla havaya ateş etmeye başladı.
M.İ.U'ya ait olduğu öğrenilen silahtan çıkan kurşun Ferhat G'ye isabet etti. Ağır yaralana Ferhat G. kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
M.İ.U. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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