Kastamonu'da asırlık çınarlara Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında, 101 yaşındaki Vahide Mahmutoğlu ve Hamide Uçar ile Hanönü ilçesinde 104 yaşındaki Fatma Kaynak ve Tosya ilçesinde 100 yaşındaki Tenzile Aşıcıoğlu ziyaret edildi.

Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valiliği Vefa Destek Grubu görevlileri ile birlikte ziyaret ettiği 101 yaşındaki Vahide Mahmutoğlu ve Hamide Uçar'ı evinde ziyaret ederek adlarına hatıra ormanına dikilen fidanların sertifikalarını ve çeşitli hediyeleri takdim etti.

Hanönü ilçesinde de Kaymakam Aydın Göçer ise ilçenin en yaşlı annesi olan 104 yaşındaki Fatma Kaynak ziyaret etti.

Gökbelen köyünde yaşayan şehit Jandarma Er Erkan Bakırcı'nın annesi Yeter Bakırcı da ziyaret edildi.

Programda Kaymakam Göçer, Bakırcı'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ve hediye paketini verdi.

Tosya ilçesinde de Kaymakam Deniz Pişkin, 100 yaşındaki Tenzile Aşıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Pişkin, Aşıcıoğlu'na, hatıra ormanı sertifikasını ve çeşitli hediyeler sundu.

Tenzile Aşıcıoğlu ise, "Bakanımıza çok selam söyleyin. Hepinizden Allah bin defa razı olsun, bana böyle baktığınız için." dedi.