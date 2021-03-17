Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'da, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta 6-9 Haziran tarihlerinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirileceği kaydedildi.

Başvuruların mail yoluyla alınacağı belirtilen açıklamada, "18-21 Şubat tarihlerinde planlanmasına rağmen hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen 'Şerife Bacı'nın Şehit Oluşunun 100. Yılında 100 Şerife Bacı Yürüyor' yürüyüşüne kayıt yaptıran katılımcıların 6-9 Haziran'da Kastamonu'dan İnebolu'ya yapılacak Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.