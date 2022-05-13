Kastamonu'da "Atlarla gelen" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da "Atlarla gelen" resim sergisi açıldı

13.05.2022 15:19

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır'ın eserlerinin yer aldığı "Atlarla gelen" resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır'ın eserlerinin yer aldığı "Atlarla gelen" resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Merkez Kütüphanesi giriş katında oluşturulan Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide Yıldır'ın atları konu alan 36 çalışması yer aldı. Sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Yıldır, AA muhabirine, göreve başladıktan sonra Kastamonu'da bir sergileme alanının olmadığını fark ederek işe koyulduğunu söyledi.

Rektörlerinin de yeni bir sanat galerisi açılması için çok büyük destek verdiğini belirten Yıldır, "Üniversitemizdeki boş alanları etkinliklerin yapılabileceği sanatsal yerler haline getirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı kütüphanemizin girişindeki bu alanı sergi alanı yaptık. Buradaki ilk sergiyi de ben açtım." dedi.

Serginin hem öğrenciler hem de Kastamonulular için açıldığını dile getiren Yıldır, "Yolu buraya düşen herkesin beğenisine sunulacak. Atlar üzerine yaptığım resimlerimin yer aldığı sergi beğeni gördü." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu'da Atlarla gelen resim sergisi açıldı
Kastamonu'da Atlarla gelen resim sergisi açıldı
Kastamonu'da Atlarla gelen resim sergisi açıldı
Kastamonu'da Atlarla gelen resim sergisi açıldı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Atlarla gelen' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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