Kastamonu'da ATV devrildi: 1 ölü
2 saat önce
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Çeliktaş idaresindeki ATV, Pınarbaşı ilçesi Şatır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
ATV'nin altında kalan Çeliktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çeliktaş'ın cesedini, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
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