Kastamonu'da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ocağı mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan motosiklet ile ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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